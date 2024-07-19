لماذا نشعر بفزع مفاجيء أثناء النوم؟- اعرف السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الشعور بالفزع المفاجيء أثناء النوم، والذي يمكن أن يرافقه البكاء والصراخ معا يمكن أن يكون ناتج عن عدة أسباب نفسية.

ووفقًا لما جاء في موقع "مايو كلينك"، "هيلث لاين" فإنا نستعرض أبرز الأسباب.

- الرعب الليلي:

عبارة عن اضطراب نوم يصيب الأطفال والبالغين أيضًا، وتكون مصحوبة بنوبة من الخوف الشديد والذعر.

بالإضافة لوجود أعراض جسدية، مثل سرعة ضربات القلب، والتعرق، وقلة التنفس.

- كوابيس الليل

عبارة عن أحلام مزعجة تسبب الشعور بالخوف والفزع الشديد.

- قلة النوم

اضطرابات قلة النوم والحرمان من النوم أو قلة جودته تؤدي إلى الهلع والخوف الشديد أثناء النوم.

- انقطاع النفس أثناء النوم

وهناك بعض الحالات الطبية الأخرى والتي تتمثل فيما يلي:

قصور الغدة الدرقية.

انخفاض السكر في الدم.

تناول بعض الأدوية.

وهناك أسباب نفسية

- الإجهاد.

- التوتر والقلق.

- الصدمات النفسية.

- الاكتئاب.

لذا يجب اتباع النصائح التالية:

الابتعاد عن التوتر.

تهيئة بيئة مناسبة للنوم.

ممارسة الرياضة.

اخذ قسط كافي من النوم.

النوم في نفس الساعات كل يوم.

تجنب الكافيين قبل النوم.

اقرأ أيضًا

بعد إعلان طلاقها.. معلومات عن الشيخة مهرة "صور"

مصيفك في الجونة.. إليك أغلى 5 أماكن للإقامة

بالفستان الأبيض.. القبض على عروس يوم زفافها والسبب صادم

5 أعراض إذا ظهرت عليك صباحا تكشف الإصابة بسرطان القولون

احذر .. 4 علامات تشير بإصابتك بحصوات الكلي