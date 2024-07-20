تصدرت التريند بعد وفاتها.. من هي المذيعة غيداء دياب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله:

تصدر اسم المذيعة غيداء دياب محركات البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية، بعد انتشار خبر وفاتها، وسط حالة من الحزن سيطرت على جمهورها ومحبيها على منصات التواصل الاجتماعي.

ويستعرض موقع "الخليج 365" في السطور التالية أبرز المعلومات عن المذيعة غيداء دياب، وفقًا لحساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

- اسمها غيداء حسين دياب.

- صحفية ومذيعة قطرية مشهورة.

- بدأت الظهور على شاشات التلفزيون القطري مع نهاية الثمانينيات وبداية التسعينات.

- حققت نجاحًا كبيرًا من خلال برنامجها رحلة الجمعة.

- شغلت منصب رئيس تحرير مجلة "جميلة" أحد إصدارات "دار الوطن" للطباعة والنشر.

- توفيت بعد صراع مع المرض.

لم يتم الكشف عن نوع المرض الذي تعاني منه.

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