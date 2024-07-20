دراسة جديدة تكشف تأثير عنصر غذائي في طعام الحامل على صحة قلب الجنين

محمد اسماعيل - القاهرة - تلعب التغذية دورًا هامًا في صحة الجنين خلال فترة الحمل، حيث توفر العناصر الغذائية الأساسية لنموه وتطوره، وتشير الدراسات الحديثة إلى أن بعض العناصر الغذائية في طعام الحامل قد يكون لها تأثيرات محددة على صحة قلب الجنين.

اكتشف باحثون من جامعة موناش الأسترالية أن تناول نظام غذائي غني بالألياف أثناء الحمل يمكن أن يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الأطفال.

وتبعا لـ "مديكال إكسبريس"، تم معرفة هذا الاكتشاف في رسالة بحثية أظهرت وجود رابط قوي بين النظام الغذائي للأم أثناء الحمل وصحة قلب طفلها على المدى الطويل.

وقالت الباحثة الرئيسية الدكتورة فرانسين ماركيز: "الألياف الغذائية، الموجودة في الأطعمة مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، معروفة بفوائدها الصحية، وقد أظهر بحثنا أن تأثيرها يمتد إلى ما هو أبعد من الأم، ويمكن أن يشكل تطور قلب طفلها".

ويرتبط النظام الغذائي الغني بالألياف بانخفاض الالتهابات في قلب الأطفال المواليد، ووجود ندوب أقل في القلب، وتقليل خطر التعرض لارتفاع ضغط الدم.

وتمكن البحث من أن تأثيرات الألياف الوقائية تمتد عبر الأجيال، من خلال إنتاج جزيئات مفيدة تسمى الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة في الأمعاء، والتي تعبر المشيمة وتؤثر على نشاط جينات القلب.

وأوضحت الدكتورة ماركيز: "أن أمراض القلب والأوعية الدموية هي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، ويشير هذا البحث إلى أن التغيير البسيط في النظام الغذائي أثناء الحمل قد يكون له فوائد مدى الحياة للأطفال".