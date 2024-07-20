الامارات | «مياه ملوثة تماماً» للبيع والتحذير قبل الأولمبياد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على الرغم من المحاولات والبيانات الرسمية المستمرة للتأكيد على أن مياه نهر السين نظيفة، فإن الفنان جيمس كولومينا أطلق مشروعاً فنياً حمل عنوان «مياه ملوثة تماماً»، عشية قيام رئيسة بلدية باريس آن إيدالغو بالسباحة في النهر لتقديم تطمينات حول مياه هذا النهر الذي سيشهد منافسات عدة في دورة الألعاب الأولمبية.

ويبدو أن مشروع الفنان الفرنسي يلقى انتشاراً ملحوظاً من قبل الناس أو وسائل الإعلام، خصوصاً أن فكرته تحمل رسالة بيئية تنبه الجهات الرسمية والشعبية إلى أن مياه نهر السين الشهير صارت ملوثة تماماً وغير صالحة للشرب. وقام هذا الفنان بتعبئة عدد كبير من الزجاجات من مياه النهر مباشرة وعرضها للبيع بـ10 يورو للعبوة الواحدة بكل ما فيها من آثار واضحة للتلوث. وتأتي مبادرة هذا الفنان مع اقتراب انطلاق دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها فرنسا، وكانت الجهات المنظمة قد أعلنت خلال فترة سابقة أن مياه نهر السين تم إخضاعها لعمليات تنظيف وفلترة من بقايا نفايات المعامل والصرف الصحي التي تجد طريقها إلى مياه هذا النهر التاريخي.