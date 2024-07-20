شانديبورا.. ظهور فيروس قاتل جديد يهدد الهند والعالم

محمد اسماعيل - القاهرة - في الوقت الذي لا تزال فيه جائحة كورونا تلقي بظلالها على العالم، يظهر فيروس جديد في الهند يُثير القلق ويُثير تساؤلات حول أصوله ومدى خطورته.

وأكد مسؤولو وزارة الصحة في الهند، معلنين عن ارتفاع عدد ضحايا فيروس "شانديبورا" إلى 14 حالة وفاة، وقد يكون في طريقه إلى الانتشار العالمي،

وذكر مصدر مسؤول في وزارة الصحة الهندية أن الضحية الجديدة هي طفلة عمرها 4 سنوات من ولاية غوجارات، تزامناً مع الإبلاغ رسمياً عن 29 حالة حتى الآن.

وقدم موقع "أن دي تي في" الهندي تقريراً، يوم الجمعة، أبرز أعراض الفيروس، الذي ينتمي إلى جنس "الفيروسات الحويصلية" التي تضرب الإنسان على شكل حمى تتطور إلى إنفلونزا قاتلة.

الأعراض

صداع شديد

ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة

القيء

ظهور طفرات في الجسم

ظهور طفرات في الفم ومخرج الجسد

آلام حادة تتطور إلى إفراز القيح

طرق الوقاية

التركيز على النظافة

والسيطرة على عدد الذباب والحشرات المنتشرة المتسببة منذ آلاف السنين بنقل الأمراض، والقوارض الناقلة للطاعون خير دليل.

نشر النظافة والتعقيم

استخدام الناموسيات حلال النوم،

ارتداء ملابس طويلة الأكمام رغم الحر

اللجوء للمواد الطاردة للحشرات.