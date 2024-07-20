دراسة جديدة تكشف عدد ساعات استخدام الأطفال للهاتف أسبوعيا

محمد اسماعيل - القاهرة - مع ازدياد انتشار الهواتف الذكية وتطبيقاتها المتنوعة، بات استخدام الأطفال لهذه الأجهزة ظاهرة شائعة.

ولكن، ما هي الكمية المناسبة لاستخدام الأطفال للهاتف؟

ووفق، ميديكال إكسبريس، توصلت نتائج دراسة حديثة تحدد عدد ساعات استخدام الأطفال للهاتف أسبوعيا، ونقدم نصائح لضمان استخدام صحي وآمن للهواتف الذكية.

وكشف فريق من علماء النفس والمتخصصين في الصحة العقلية في الدنمارك، أن الحد من وقت استخدام الأطفال للأجهزة اللوحية إلى 3 ساعات فقط أسبوعيا قد يؤدي إلى تحسّن كبير في صحتهم العقلية.

فيما أجرى العلماء تجربة عشوائية، شملت 89 عائلة تضم 181 طفلا من 10 مدن دنماركية، ركّزت على تأثير الحد من استخدام الهواتف والأجهزة الإلكترونية على صحة الأطفال، خاصة أن الأبحاث السابقة كشفت أن قضاء فترات طويلة من الوقت في مشاهدة الأفلام أو تصفّح مواقع التواصل الاجتماعي أو لعب ألعاب الفيديو.

بالإضافة لبعض المشكلات على الصحة العقلية مثل السلوك الاجتماعي العدائي وصعوبات في التحكم بالعواطف.

وشملت التجربة اختبار جميع الأطفال المشاركين في الدراسة، لمعرفة المزيد عن مهاراتهم الاجتماعية وسلوكهم العام واستقرارهم العاطفي وصحتهم العقلية بشكل عام.

فيما طلب فريق البحث من جميع الأطفال، في 45 عائلة، تقييد استخدامهم للأجهزة الإلكترونية لمدة 3 ساعات فقط في الأسبوع، ولمدة أسبوعين، وتم تركيب شاشات فيديو في منازل المشاركين لضمان الامتثال للطلب.

وفي نهاية الدراسة توصل العلماء إلى انخفاض المشاكل السلوكية في التعامل مع القضايا العاطفية.