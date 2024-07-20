علامات تحذيرية.. 3 أنواع رئيسية للصداع تستدعي عناية طبية فورية

محمد اسماعيل - القاهرة - يُعدّ الصداع من أكثر الأعراض شيوعًا، حيث يُصيب الجميع تقريبًا في مرحلة ما من حياتهم، وعلى الرغم من أنّه قد يكون عرضًا بسيطًا في بعض الأحيان، إلا أنّه قد يُشير أيضًا إلى حالة طبية أكثر خطورة.

ووفق صحيفة، "ميرور" نشر الدكتور أحمد، المشهور على منصة "تيك توك" باسم @dra_says، معرفته حول هذه الأنواع الشائعة من الصداع، بما في ذلك النوع الذي يصعب علاجه بشكل خاص.

الصداع العنقودي

وأوضح الدكتور أحمد أن الصداع العنقودي هو الأكثر "إيلاما" و"يصعب علاجه"، ويصيب هذا النوع من الصداع الأشخاص عبر موجات ألم متتابعة على مدار اليوم، ويمكن أن يستمر لأسابيع أو حتى أشهر.

وأضاف أحمد: "يكون الألم عادة على جانب واحد من الرأس، وعادة ما يحدث حول عين واحدة. ويمكن أن تبدأ نوبات الألم بسرعة كبيرة، ويمكن أن تنتهي بسرعة كبيرة، ومع ذلك يمكن أن تستمر من 15 دقيقة إلى 3 ساعات".

وأكد أن المريض قد يعاني من تعرق الوجه أيضا، كما يمكن للأدوية أن تساعد في علاج الصداع العنقودي طويل الأمد، لذا ينبغي طلب المشورة الطبية.

صداع التوتر

وهذا النوع من الصداع تشعر وكأن رأسك "يخضع لضغط كبير ومؤلم"، ويؤثر على الوجه والرقبة أيضا.

الأسباب

وأشار الطبيب إلى حالات الصداع هذه عادة ما تنجم عن الإجهاد أو تناول الكافيين أو مشاكل العضلات.

الصداع النصفي

ولفت إلى أن الصداع النصفي يجعلك تشعر بالألم في جانب واحد فقط من الرأس (في أغلب الأحيان)، وقد يعانون من أعراض إضافية، مثل كثرة التبول والتعب المستمر وتصلب الرقبة.

علامات تحذيرية قبل الإصابة بالصداع النصفي

الشعور بالدوار

صعوبة في النطق.

كما نصح بعدم تجاهل الصداع أبدا، خاصة إذا كان جديدا أو متكررا أو متغيرا في طبيعته.