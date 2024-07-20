وداعًا للماء البارد.. طبيبة تُوصي بمشروب مفاجئ لترطيب الجسم في فصل الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يزداد الشعور بالعطش والجفاف، ولذلك يُنصح بشرب الكثير من الماء للحفاظ على رطوبة الجسم وصحة، ولكن هل تعلم أن هناك مشروبات أخرى غنية بالماء والعناصر الغذائية يمكن أن تكون بديلاً ممتازًا للماء، خاصة في فصل الصيف؟

ولتجنب الجفاف، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هو الماء، لكن طبيبة تدعي أن هناك خيارا أفضل للتعامل مع موجة الحر، وهو الحليب، وفق صحيفة"مترو".

وقالت الدكتورة ناتاشا فرناندو، المديرة الطبية في Medichecks، إن الحليب "قد يكون أكثر فائدة من الماء للحفاظ على الترطيب".

وأوضحت أنه بسبب محتوى السكر والبروتين والدهون الموجود في الحليب، والذي يبطئ معدل إفراغ السوائل من المعدة، فإن كوبا من الحليب سيساعدك على البقاء رطبا لفترات أطول.

وأكدت: "يحتوي الحليب أيضا على الصوديوم، ما يسمح لجسمك بالاحتفاظ بالمياه لفترة أطول، ما يساعد على مستويات الترطيب".

كما تسلط الدكتورة ناتاشا الضوء على أن "حليب الصويا يحتوي أيضا على إلكتروليتات، ما يساعد على إعادة الترطيب بشكل أكبر".

كما توصي بتناول البطيخ والخيار أو عصير الخيار وعصائر الفاكهة الطازجة المخففة بالماء وماء جوز الهند للمساعدة على البقاء باردين، وأيضا أن مشروب ساخن في يوم حار قد يكون خيارا أفضل للتبريد عن طريق حث الجسم على التعرق.

كما قال بيتر ماكنوتون، عالم الأعصاب في جامعة كامبريدج: "المشروب الساخن له تأثير بطريقة أو بأخرى على آليات التبريد النظامية لديك، وهو ما يتجاوز تأثيره الفعلي من حيث تسخين جسمك".