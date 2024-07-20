دراسة تُحدد منطقة في الدماغ مسؤولة عن الفضول لدى البشر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب ا

لطالما تساءل العلماء عن ماهية الفضول وكيف يعمل في الدماغ البشري، فما الذي يدفعنا لاستكشاف العالم من حولنا وطرح الأسئلة والتعلم؟

توصلت دراسة علمية قام بها عدد من العلماء عن منطقة في الدماغ مسؤولة عن الفضول لدى البشر، وكذلك الدوافع المحفزة للتعلم والتكيف مع البيئات الجديدة حيث أكد الباحثون أن هذه النتائج تسلط الضوء على كيفية تحويل المدخلات الإدراكية من خلال التمثيلات العصبية المتعاقبة لإثارة الشعور بالفضول في نهاية المطاف"، بالإضافة إلى القيمة العلاجية المحتملة.

كما عمل علماء من جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية دراسة عن طريق استخدام فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي لقياس مستويات الأكسجين في أجزاء مختلفة من الدماغ، مما يشير إلى مدى انشغال كل منطقة في أي وقت.

وتم نشر نتائج الدراسة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، وأعطى الباحثون 32 مشاركا صورا خاصة تسمى "تيكست فورمز"، حيث يتم تشويه الأشياء والحيوانات المألوفة - مثل القبعات أو الضفادع - بدرجات متفاوتة وطُلب من المتطوعين تقييم ثقتهم وفضولهم حول تحديد موضوع كل نموذج ، ليبدو أن القشرة القذالية الصدغية تعمل كنوع من الجسر العصبي بين مستويات اليقين التي تسجلها القشرة القذالية الصدغية، والمشاعر الذاتية للفضول - تقريبًا مثل المحفز الذي يخبرنا متى يجب أن نكون فضوليين، حيث كلما كانت ثقة المتطوعين أقل بشأن موضوع الصورة، زاد فضولهم بشأنه.

وأضافت جاكلين جوتليب عالمة الأعصاب: "هذه هي المرة الأولى التي يمكننا فيها ربط الشعور الشخصي بالفضول حول المعلومات بالطريقة التي يمثل بها دماغك تلك المعلومات"

كما يرغب العلماء في تحقيق تطبيق هذه النتائج على أنواع أخرى من الفضول تتجاوز تحديد الصور، وعلى سبيل المثال، الفضول بشأن الواقع، والحقائق، أو الفضول الاجتماعي حول أنشطة مختلفة.