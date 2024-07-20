5 أعراض غير متوقعة تكشف الإصابة بالسكتة الدماغية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

السكتة الدماغية مشكلة صحية خطيرة تهدد الحياة، لذا فإنه من المهم أن نكون على دراية بأعراضها لتفادي حدوث مضاعفات.

وبحسب hindustantimes، تحدث السكتة الدماغية عندما تنقطع إمدادات الدم عن الدماغ أو تنخفض، ما يمنع أنسجة الدماغ من الحصول على الأكسجين والعناصر المغذية.

الأعراض

السكتة الدماغية تسبب بعض الأعراض الشائعة مثل:

صعوبة المشي

صعوبة الكلام

الشلل أو الخدر في الوجه أو الساقين أو الذراعين.

لكن ماذا عن الأعراض غير المتوقعة؟

يمكن أن تحدث أعراض غريبة مثل:

تشوهات الكلام

فقدان التوازن والتنسيق أو الدوار

فقدان السيطرة على المثانة أو الأمعاء

رؤية مزدوجة، في بعض الأحيان قد يعاني الأشخاص أيضا من العمى في إحدى العينين أو كلتيهما.

طرق الوقاية

هناك عدة طرق لمنع حدوث السكتة الدماغية، وتشمل:

الإقلاع عن التدخين

تجنب تناول الأطعمة الغنية بالدهون

تناول مزيد من الفواكه والخضروات

التقليل من تناول الملح

ممارسة الرياضة بانتظام

الحفاظ على وزن صحي

السيطرة على مرض السكري.