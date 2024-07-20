احذر- 5 علامات صباحية تدل على نقص فيتامين ب 12

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

فيتامين ب12 هو عنصر مهم وضروري للجسم، ومسؤل عن عدة وظائف للجسم، بما في ذلك تكوين خلايا الدم الحمراء.

ويقول الدكتور إبراهيم سعيد جمعة أن نقص فيتامين ب 12 يمكن أن يشكل مجموعة متنوعة من المشاكل، وخصوصا على وظائف الجهاز العصبي.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن هناك علامات صباحية شائعة تدل على نقص فيتامين ب12، ومنها ما يلي:

1- التعب والإرهاق

ويعد من أكثر أعراض نقص فيتامين ب 12 شيوعا، ويحدث ذلك لأن هذا الفيتامين ضروري، لإنتاج خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

2- تنميل الأطراف

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى تلف الأعصاب، مما قد يسبب وخز في الأطراف.

3- ضبابية الدماغ

فيتامين ب 12 مهم لوظائف الدماغ، ونقصه يؤدي إلى عدم التركيز.

وأضاف أن هناك أعراض أخرى، مثل تغير المزاج، والتهابات اللسان.

بالإضافة إلى وجود بعض الأعراض الأخرى مثل ما يلي:

شحوب الوجه.

ضعف العضلات

ضيق التنفس.

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