خطر يهدد البشر.. اكتشاف عدوى جديدة في الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

اكتشف علماء في الصين فطريات غير معروفة من قبل قادرة على إصابة البشر.

وبحسب express، تم اكتشاف فطر Rhodosporidiobolus fluvialis في عينات سريرية من مريضين في المستشفى لا تربطهما صلة قرابة.

وتوصل باحثون إلى أن الفطريات أظهرت مقاومة للعديد من الأدوية المضادة للفطريات من الخط الأول، عند درجات حرارة أعلى مماثلة لتلك التي يتعرض لها جسم الإنسان.

وقد أدت هذه درجات الحرارة أيضًا إلى ظهور "طفرات شديدة الخطورة" تسببت في أمراض أكثر خطورة لدى الفئران المعملية.

وكتب الباحثون وراء هذا الاكتشاف في تقرير نشر في 19 يونيو في مجلة Nature Microbiology: "إن النتائج تدعم فكرة أن الانحباس الحراري العالمي يمكن أن يعزز تطور مسببات الأمراض الفطرية الجديدة".

واكتشف العلماء ذلك بعد فحص عينات من الفطريات من مرضى في 96 مستشفى في جميع أنحاء الصين بين عامي 2009 و2019.

تم جمع وتحليل ما مجموعه 27100 سلالة من الفطريات، ولم يتم رؤية R. fluvialis فقط في البشر من قبل.

تم العثور على البكتيريا R. fluvialis في دم مريضين غير مرتبطين ببعضهما البعض وكانا يعانيان من حالات صحية أساسية خطيرة.

وتوفي مريض واحد، يبلغ من العمر 61 عامًا، في وحدة العناية المركزة في نانجينج في عام 2013، بينما توفي الآخر، البالغ من العمر 85 عامًا، في عام 2016 بعد تلقي العلاج في وحدة العناية المركزة في تيانجين.

ولم يحدد التقرير ما إذا كانت العدوى الفطرية ساهمت بشكل مباشر في وفاتهم أم أنها كانت عرضية.

تم علاج كلا المريضين بأدوية مضادة للفطريات شائعة، بما في ذلك الفلوكونازول والكاسبوفونجين، وكشفت الدراسات المعملية اللاحقة أن R. fluvialis مقاومة لهذه الأدوية.

وقال ديفيد دينينج، أستاذ الأمراض المعدية في جامعة مانشستر في المملكة المتحدة والذي لم يشارك في البحث، لمجلة "ساينس" : "هذا اكتشاف غير متوقع، وهو ما ينذر بالسوء للمستقبل".

وفي الدراسة الجديدة، قام الباحثون بإصابة الفئران التي تعاني من نقص المناعة بفطر R. fluvialis، ووجدوا أن بعض الخلايا الفطرية تطورت بسرعة لتنمو بشكل أكثر عدوانية.

ثم قاموا بفحص الفطريات في أطباق معملية محفوظة في درجة حرارة جسم الإنسان - 98.6 درجة فهرنهايت (37 درجة مئوية).،عند هذه الدرجة، تحورت 21 مرة أسرع مما حدث في درجة حرارة الغرفة، حوالي 77 درجة فهرنهايت (25 درجة مئوية).

كما أدت الحرارة إلى زيادة احتمالية تطور مقاومة العقاقير لدى R. fluvialis. فعند تعرضها لعقار الأمفوتريسين ب المضاد للفطريات، طورت مقاومة أسرع عند درجة حرارة الجسم مقارنة بدرجة حرارة الغرفة.

وأشار الفريق إلى أنه إذا كانت الخميرة مثل R. fluvialis أكثر عرضة لأن تصبح شديدة الضراوة ومقاومة للأدوية في درجات الحرارة المرتفعة، فإن الاحتباس الحراري العالمي قد يؤدي إلى تطور مسببات الأمراض الفطرية الجديدة والخطيرة.

ومع ذلك، فيما يتعلق بفطريات R. fluvialis على وجه التحديد، يحذر بعض العلماء من القفز إلى استنتاجات مثيرة للقلق، فقد صرح ماثيو فيشر، أستاذ علم الأوبئة للأمراض الفطرية في إمبريال كوليدج لندن والذي لم يشارك في البحث، لمجلة ساينس أن الفطريات لا ينبغي اعتبارها حتى الآن تهديدًا رئيسيًا ناشئًا.

وقال لمجلة ساينس: "شعوري الأول هنا هو أن هناك بيئات غير مستكشفة في الصين حيث تعيش هذه الفطريات وأن هذين المريضين لم يكونا محظوظين بما يكفي للتعرض لها".

اقرأ أيضا:

قد يخفض ضغط الدم ويمنع أمراض القلب.. مشروب شهير يفعل العجب بجسمك

احذر الأطعمة المجمدة تصيبك بـ 7 مخاطر غير متوقعة

20 صورة تكشف هجوم قرد على فتاة داخل جراج سيارات- لن تتوقع ماذا حدث (فيديو)

متجر سعودي يبيع "شبشب" بـ 57 ألف جنيه لهذا السبب

فلوس وفرص جديدة.. الأبراج الأكثر حظا في آخر شهر يوليو