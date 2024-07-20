ما تفسير حلم عطاء المتوفي - في هذه الحالة يدل على رزق واسع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت حنان الجندي مفسرة الأحلام عن مفاجأة بشأن تفسير حلم اهداء المتوفي بعض الأشياء للأشخاص في المنام.

-وقالت حنان عبر فيديو لها بصفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك" إذا أخذ المتوفي من الحالم ملابس قديمة وأعطاه أخرى جديدة، هذا يدل على قدوم بشرة جيدة، وتبديل الحال من السيء إلى الأفضل.

-إذا أهداه المتوفى الحالم خاتم أو حلق أو أموال، هذا يشير إلى قدوم رزق وفير.

-الفاكهة تعني خير وزواج بالنسبة للأشخاص العازبين وإنجاب للمتزوجين.

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