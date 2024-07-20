16 ساعة.. مضيفة طيران تضطر للإمساك بباب الحمام - لهذا السبب الغريب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة غريبة، تعرضت مضيفة طيران تابعة لشركة كاثي باسيفيك لمهمة شاقة في رحلة مدتها 16 ساعة إلى نيويورك، حيث قامت بمسك باب الحمام بعد كسره بعد دقائق من الرحلة، من هونج كونج إلى نيويورك.

وقالت صحيفة "نيويورك بوست"، إن باب الحمام انفصل بعد ثلاث دقائق فقط من انطلاق الرحلة CX840 تابعة لشركة طيران كاثي باسيفيك من مطار هونج كونج الدولي إلى مطار جون إف كينيدي الدولي في كوينز.

تظهر الصور مضيفة طيران تبدو غاضبة وهي تمسك الباب المنفصل في مكانه بينما هي مقيدة في مقعدها.

وتحقق شركة الطيران كاثي باسيفيك في الحادث، كما أكدت أنها على علم بالحادث وأن فريقها الهندسي يحقق في الأمر.

وتظهر صور أخرى أفرادًا من الموظفين وهم يحاولون إعادة الباب المكسور إلى مكانه.

ولم يتضح كيف سقط الباب، ولم يكن هناك أي شخص في الحمام وقت الحادث.

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