واقعة صادمة.. سقوط مروحة على طلاب في الفصل وهذا ما حدث (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة مروعة، سقطت مروحة سقف فجأة على طلاب في منطقة سيهور، بولاية ماديا براديش بالهند.

ويُظهر مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، طلابا منغمسين في دراستهم داخل أحد الفصل، وفجأة سقطت مروحة السقف، مسببة حالة من الفوضى والصراخ بين الطلاب، وفقا لموقع "news18".

لامست المروحة يد أحد الطلاب الجالسين بالقرب منها، وأثصيب بجروح طفيفة، ونُقل فورا إلى المستشفي لتلقي العلاج المناسب.

بينما نجا بعضهم بأعجوبة من الموت المحقق.

أثار الحادث حالة من الاستياء والغضب بين أولياء الأمور الذين طالبوا بمحاسبة المسؤولين عن إهمال صيانة المرافق الدراسية.

أمر وزير التربية والتعليم بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.

وجهت السلطات إدارة المدرسة بإجراء فحوصات شاملة على جميع مراوح السقف في المبنى.

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