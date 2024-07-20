أصيبت به لاعبة منتخب مصر للتنس مريم هشام.. 10 أعراض تكشف الإصابة بسرطان الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أعلنت لاعبة منتخب مصر للتنس مريم هشام عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك" إصابتها بمرض سرطان الدم.

وفي هذا الصدد نستعرض لكم أسباب وأعراض الإصابة بسرطان الدم.

الأسباب:

يحدث سرطان الدم عندما تُصاب بعض خلايا الدم بغيرات في الحمض النووي الذي يحتوي على التعليمات التي توجهها إلى القيام بوظيفتها المحددة، وعادة ما يوجه الحمض النووي الخلية لأمرين وهما النمو بمعدل معين والموت في وقت محدد.

وفي حالة سرطان الدم، توجه الطفرات خلايا الدم إلى الاستمرار في النمو والانقسام، وفق ما ذكر موقع "مايو كلينيك".

وعندما يحدث ذلك، يفقد الجسم سيطرته على عملية إنتاج خلايا الدم، وبمرور الوقت، يمكن أن تزاحم هذه الخلايا الشاذة خلايا الدم السليمة في نخاع العظم، ما يؤدي إلى انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء والحمراء والصفائح الدموية السليمة، وبالتالي يظهر أعراض سرطان الدم.

الأعراض:

الحمى أو القشعريرة

الإرهاق المستمر والضعف

العدوى المتكررة أو الخطيرة

فقدان الوزن دون محاولة

تضخم العقد اللمفية وتضخم الكبد أو الطحال

سهولة النزيف أو الكدمات

نزيف الأنف المتكرر

بقع حمراء صغيرة على الجلد

فرط التعرق، وخاصة أثناء الليل

ألم العظام

أنواع سرطان الدم:

ابيضاض اللمفاويات الحاد.

ابيضاض الدم النقوي الحاد.

ابيضاض اللمفاويات المزمن.

ابيضاض الدم النقوي المزمن.

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