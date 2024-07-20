بعد إصابة الفنان محمد فؤاد.. أعراض تكشف مرض العصب السابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

وسط أجواء احتفالية بخطوبة ابنته، أطل الفنان المصري محمد فؤاد على جمهوره بمظهر أثار قلق محبيه، حيث ظهرت عليه علامات التعب الواضحة، ناتجة عن إصابته بـ العصب السابع.

ولقد تصدر اسم فؤاد محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد انتشار صور وفيديوهات من حفل الخطوبة، أعادت إلى الأذهان إصابته بتلك الحالة الصحية في شهر أبريل الماضي.

وفي هذا السياق، نستعرض أعراض وأسباب العصب السابع وطرق الوقاية، وفقا لموقع "mayoclinic".

ما هو العصب السابع؟

العصب السابع، هو عصب مسؤول عن التحكم في عضلات الوجه على جانب واحد من الجسم.

وعندما يتلف هذا العصب، يمكن أن يسبب ضعفا أو شللا في عضلات الوجه، ما يؤدي إلى حالة تُعرف باسم شلل الوجه النصفي أو التهاب العصب السابع.

أعراض العصب السابع

تدلي أحد جانبي الوجه قبل الإصابة بساعات أو أيام.

الحساسية ضد الأصوات.

صعوبة استخدام تعبيرات الوجه، مثل إغلاق عينيك أو التبسم.

سيلان اللعاب.

الشعور بالألم حول الفك أو وراء الأذن في الجانب المصاب.

الصداع.

فقدان حاسة التذوق.

تغيرات في كمية اللعاب والدموع التي تنتجها.

أسباب العصب السابع

هناك العديد من العوامل التي تٌسهم في الإصابة بهذه الحالة، وتشمل:

قروح الزكام والهربس البسيط.

الجديري المائي والهربس النطاقي.

زيادة عدد كريات الدم البيضاء.

عدوى الفيروس المضخم للخلايا.

الأمراض التنفسية .

الحصبة الألمانية.

فيروس النكاف.

الإنفلونزا.

فيروس كوكساكي، في اليد والقدم والفم.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة

النساء الحوامل، خاصة في أشهر الحمل الثلاثة الأخيرة، أو الأسبوع الأول بعد الولادة.

المصابين بالتهابات الجهاز التنفسي العلوي، مثل الإنفلونزا أو البرد.

المصابين بمرض السكري.

الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

مرضى السمنة.

المضاعفات

شلل دائم للعصب الوجهي.

الحركة اللاإرادية، التي تنمو الألياف العصبية بشكل غير منتظم، ما يؤدي إلى انقباض بعض العضلات بشكل لا إرادي عند محاولة تحريك عضلات أخرى.

فقدان البصر.

علاج العصب السابع

أوضح الأطباء أن غالبية مرضى شلل الوجه النصفي يتعافون تماما، سواء بتلقي أدوية الكورتيكوستيرويدات الفموية، أو المضادة للفيروسات.

وفي الحالات النادرة، يلجأ الطبيب للتدخل الجراحي لعلاج العصب السابع.

وإلى جانب العلاج، تصبح رعاية العين على الجانب المصاب أمر ضروري، خاصة مع عدم القدرة على إغلاقها بشكل كامل.

لذا، إليك بعض الخطوات لحماية عينك والعناية بها:

استخدم قطرات ترطيب العين خلال فترة النهار للمحافظة على رطوبة العين.

وضع مرهم للعين في الليل للحفاظ على رطوبتها ومنع جفافها.

ارتداء نظارات خلال فترة النهار لحماية العين من الغبار والعوامل الخارجية.

استخدم لصقة عين طبية في الليل لحماية العين من الخدش أو النكز.

في الحالات الشديدة، ينصح بـ مراجعة طبيب عيون لـ مراقبة صحة العين بشكل دوري.

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