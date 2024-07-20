لماذا تتركنا أدمغتنا نعيش في الماضي؟.. لن تتوقع الإجابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

إن أدمغتنا تتخذ خيارات قبل أن ندرك ذلك، ما يجعلنا نعيش فعليًا في الماضي، حيث أن اتخاذ القرار وتحقيق هذه القرارات هما على ما يبدو حالتان منفصلتان، وفقًا لأحد الخبراء.

في استكشاف هذه الفكرة المذهلة التي مفادها أن بيولوجيتنا ربما تتفوق على تفكيرنا الواعي، كان الدكتور كريس سميث يشارك الأمر في برنامجه المعتاد "اسأل العالِم" على إذاعة جنوب أفريقيا، بحسب express.

سأل أحد المستمعين الفلسفيين: "متى يقرر عقلي التقاط ملعقة أو شوكة عندما أريد أن آكل؟ متى تكون تلك اللحظة من الوعي؟"

أجاب الطبيب وكشف أن هذا الأمر كان مفهوما منذ أن أجرى العلماء تجارب على نشاط الدماغ قبل نحو 40 عاما.

كما واصل شرحه في برنامج CapeTalk: "ما أرادوا رؤيته هو عندما يقرر الشخص القيام بشيء ما مقابل اللحظة التي يدرك فيها أنه قرر أنه يريد القيام بشيء ما، لأنهما ليسا نفس الشيء".

كانت التجربة الرائعة تتضمن إعطاء المشاركين جهاز تحكم عن بعد لجهاز عرض يمكنه تحويل العرض إلى شرائح مختلفة حسب رغبتهم، ولكن دون علمهم، لم يكن الزر يعمل فعليًا.

وأوضح الدكتور سميث: "إنهم في الواقع استخدموا التغيير في نشاط الدماغ لتحريك الشرائح، وليس جهاز التحكم عن بعد".

"كانوا يراقبون موجات أدمغتهم، وكانوا قادرين على رؤية قرار الضغط على الزر ينعكس في تغيير الموجات الدماغية لمدة تصل إلى نصف ثانية قبل الضغط على الزر."

بعد التجربة، أعرب العديد من المشاركين عن دهشتهم، مدعين أن الآلة "كانت قادرة على قراءة أفكاري" لأنها "كانت تغير الشريحة قبل أن يدرك الشخص أنه يريد تغيير الشريحة".

وبمصطلحات أكثر تفصيلا، أوضح الدكتور سميث: "نحن جميعاً نعيش في الماضي بما يتراوح بين ثلث إلى نصف ثانية.

وتابع: "يقدم دماغنا إلى وعينا كيفية قيامنا بما نقوم به، وما نقوم به، وكيف نقوم به لمدة تصل إلى نصف ثانية بعد أن نقرر فعليًا ما سنفعله."

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