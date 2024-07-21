الامارات | «غوغل» تحارب التطبيقات منخفضة الجودة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت شركة «غوغل» عملاق التكنولوجيا الأميركية إنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد التطبيقات منخفضة الجودة في متجر التطبيقات الخاص بها الشهر المقبل. وقامت «غوغل» أخيراً بتحديث سياستها الخاصة بالبريد العشوائي والوظائف الدنيا، لضمان أن «التطبيقات تتوافق مع المعايير المرتفعة لـ(كتالوج بلاي) وتجذب المستخدمين من خلال وظائف عالية الجودة وتجارب المستخدمين».

وأكدت الشركة أن «التطبيقات يجب أن توفر تجربة مستقرة وسريعة الاستجابة وممتعة للمستخدم».

وأوضحت «غوغل» أيضاً أن «التطبيقات التي تتعطل وليست لديها الدرجة الأساسية من الفائدة الكافية كتطبيقات للهاتف المحمول، أو التي تفتقر إلى المحتوى الممتع أو تُظهر سلوكاً آخر لا يتوافق مع تجربة مستخدم ناجحة وممتعة، لن يتم السماح بوجودها على (غوغل بلاي)».