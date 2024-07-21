الامارات | ألمانيا تحيي الذكرى الـ 80 لمحاولة اغتيال هتلر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحيت الحكومة الألمانية، أمس، ذكرى محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها الزعيم النازي أدولف هتلر قبل 80 عاماً.

وألقى المستشار الألماني أولاف شولتس كلمة في حفل أقيم في النصب التذكاري للمقاومة الألمانية في برلين. ووضع شولتس، والرئيس الاتحادي فرانك فالتر شتاينماير، أكاليل الزهور على النصب الذي يخلد ذكرى المشاركين في محاولة الانقلاب على هتلر في 20 يوليو 1944. وعقب ظهر أمس، أدى نحو 400 مجند في القوات المسلحة القسم في برلين. وفي 20 يوليو 1944 حاول ضباط في الجيش، بقيادة كلاوس شينك جراف فون شتاوفنبرغ قتل هتلر بقنبلة والإطاحة بالحكم النازي، وإنهاء الحرب العالمية الثانية، إلا أن المحاولة باءت بالفشل.

وتم إعدام فون شتاوفنبرغ وثلاثة آخرين متورطين مساء يوم العملية نفسه في باحة بندلربلوك في برلين، وهو أحد المباني الرئيسة لوزارة الدفاع. ويقع النصب التذكاري هناك حالياً.