دراسة تحذر من الاكتئاب أثناء الحمل: يؤثر على صحة الجنين

محمد اسماعيل - القاهرة - اكتشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة واشنطن وجود ارتباط بين مستويات هرمون الكورتيزول في شعر المواليد، وهو مؤشر حيوي على التوتر طويل الأمد، والاكتئاب والتوتر قبل الوضع لدى الأم.

وأوضحت الدراسة أن فسيولوجيا التوتر طويل الأمد لدى الرضيع، أو كيفية استجابة الجسم للتوتر، قد تتأثر بالظروف التي يمر بها في الرحم، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

وأيضا على قياس الكورتيزول في الشعر، وهو مقياس غير جراحي وسهل، لتقييم نشاط الكورتيزول لدى الرضع والأطفال.

وشملت الدراسة 46 أماً و40 رضيعاً، بمتوسط ​​عمر 15 شهراً.

ومن المثير للاهتمام أن الاكتئاب الأمومي لم يكن بنفس التأثير طويل الأمد على الأمهات.

واختبر الباحثون إنتاج الكورتيزول لدى الأم بعد 15 شهراً من الولادة، لكنهم لم يجدوا نفس الارتباط.

كما لم يجدوا ارتباطاً بين الاكتئاب بعد الولادة ومستويات الكورتيزول لدى المواليد، ما يشير إلى أن التعرض المباشر أثناء الحمل فقط هو ما يؤثر على الرضع.

وأثناء الحمل يعبر الكورتيزول المشيمة بسهولة. وعندما يظل مستوى الهرمون عند الحامل مرتفعاً، يمكن أن يضر أيضاً بالجنين ويؤثر على نموه، وبمعدل النمو.

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