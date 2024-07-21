مشروب يساعد على ترطيب الجسم في الطقس الحار.. تناوله

محمد اسماعيل - القاهرة - في الطقس الحار يجب تجنب الخروج في الشمس قدر الإمكان خلال النهار واستخدام واقيات الشمس والحفاظ على الترطيب.

وكشفت أخصائية التغذية الدكتورة ناتاشا فرناندو أن الحليب يسهم في ترطيب الجسم ومنع الجفاف، وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية.

وأوضحت ناتاشا إن الحليب قد يكون أكثر فائدة من الماء للحفاظ على الترطيب، وذلك لفضل محتواه من على السكر والبروتين والدهون، ما يبطئ معدل إفراغ السوائل من المعدة، لذا فإن كوب من الحليب يساعد على البقاء رطبا لفترات أطول.

كما يحتوي الحليب أيضا على الصوديوم، ما يسمح لجسمك بالاحتفاظ بالمياه لفترة أطول، ما يساعد على مستويات الترطيب.

ويمكن للأشخاص النباتيين أو الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز الاستفادة أيضا من مجموعة من البدائل النباتية.

كما أن حليب الصويا يحتوي أيضا على إلكتروليتات، ما يسهم في الترطيب بشكل كبير.

وإلى جانب الحليب، يمكن تناول البطيخ والخيار أو عصير الخيار وعصائر الفاكهة الطازجة المخففة بالماء وماء جوز الهند للمساعدة على البقاء باردين.

ومن المعروف أيضا أن تناول مشروب ساخن في الطقس الحار قد يكون خيارا أفضل للتبريد عن طريق حث الجسم على التعرق.

وقال بيتر ماكنوتون، عالم الأعصاب في جامعة كامبريدج أن المشروب الساخن يؤثر على آليات التبريد النظامية.

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