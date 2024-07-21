أنواع خطيرة من الصداع وعلاماتها التحذيرية.. لا تتجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني معظم الأشخاص من الصداع ولكن يوجد 3 أنواع رئيسية يجب معرفة كيفية التمييز بينها بشكل جيد.

الصداع العنقودي

قد يصعب علاجه ويصيب هذا النوع من الصداع الأشخاص عبر موجات ألم متتابعة على مدار اليوم، ويمكن أن يستمر لأسابيع أو حتى أشهر.

ويكون الألم عادة على جانب واحد من الرأس، وعادة ما يحدث حول عين واحدة، ويمكن أن يستمر لمدة 15 دقيقة إلى 3 ساعات.

وقد يعانى المرضى من تعرق الوجه، بحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

صداع التوتر

يسبب هذا الصداع ضغط كبير ومؤلم في الرأس، وغالبا ما يحدث على جانبي الرأس، وأحيانا يؤثر على الوجه والرقبة، ويكون ناتجا عن الإجهاد أو تناول الكافيين أو مشكلات العضلات.

الصداع النصفي

المصابين بالصداع النصفي يشعرون بالألم في جانب واحد فقط من الرأس (في أغلب الأحيان)، وقد يعانون من كثرة التبول والتعب المستمر وتصلب الرقبة.

وقد يلاحظ الأشخاص علامات تحذيرية قبل الإصابة بالصداع النصفي، مثل: الشعور بالدوار أو صعوبة النطق.

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