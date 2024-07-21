ما أضرار التدخين الإلكتروني في الطقس الحار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة Brock بكندا أن التدخين الإلكتروني يمكن أن يزيد من الإصابة بالإرهاق الحراري القاتل مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

وشملت الدراسة 10 رجال يدخنون السجائر الإلكترونية، تم إعطاؤهم رقعة نيكوتين لارتدائها طوال الليل، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي اليوم التالي، طلب منهم ممارسة الرياضة على جهاز الدراجة الثابت لمدة 60 دقيقة دون توقف، في غرف تبلغ درجة حرارتها 20 و30 درجة مئوية.

وقاس فريق البحث درجات حرارة المتطوعين الداخلية، باستخدام "قرص" لاختبار درجة الحرارة يتم ابتلاعه، ثم ينقل البيانات لاسلكيا إلى أحد التطبيقات.

وفي اليوم التالي للتجربة، تم إعطاؤهم رقعة وهمية لا تحتوي على النيكوتين مع تكرار التمرين بأكمله.

وتبين أن اثنين من المشاركين اضطروا إلى مغادرة تجارب رقعة النيكوتين في الغرف التي تبلغ درجة حرارتها 30 درجة مئوية، لأن أحدهما "وصل إلى الحد الأقصى لدرجة حرارة الجهاز الهضمي"، والآخر توقف بسبب "الغثيان والقشعريرة".

وأوضح الباحثون أن استخدام النيكوتين يزيد من الإجهاد الحراري أثناء المجهود العضلي، ما يؤدي إلى الإرهاق الحراري، عن طريق تقليل تدفق الدم إلى الجلد.

كما أن النيكوتين يسرع معدل الأيض لدى الشخص، ما يزيد بشكل أساسي من عدد السعرات الحرارية التي يحرقها.

كما وجدت دراسات أخرى أن النيكوتين يضيق الأوعية الدموية، بحيث تتدفق كمية أقل من الدم إلى الجلد، وهذا التدفق ضروري لتمكين الجسم من إطلاق الحرارة والتعرق. لذا، فإن تقييد ذلك، يمكن أن يرفع درجة حرارة الجسم.

وربطت النتائج النيكوتين بالإرهاق الحراري، خاصة أنه اكتشف من خلال اختبارات البول التي جُمعت خلال الأحداث الرياضية الدولية بين عامي 2012 و2020، أن 55% من لاعبي البيسبول و43% من لاعبي الهوكي و42% من لاعبي كرة القدم، كانوا من مستهلكي النيكوتين، وفقا للمستويات المرتفعة في عيناتهم.

كما إن نتائج الدراسة ليست ذات صلة بالرياضيين فحسب، بل أيضا بالأشخاص الذين يعملون في بيئات ذات درجات حرارة عالية، بما في ذلك رجال الإطفاء.

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