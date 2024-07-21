هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الآيس كريم.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - تحتوي بعض أنواع الآيس كريم على 6 جرامات من البروتين وهو نفس المقدار الموجود في البيضة.

وقد يسهم الجمع بين البروتين ونسبة معتدلة من الدهون على إبطاء إطلاق السكر في الدم، ما يمنع حدوث ارتفاع حاد في نسبة الجلوكوز في الدم المرتبط بمرض السكري، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبعض أنواع الحلوى الأخرى لا تحتوي على دهون أو أي بروتين أو ألياف تقريبا، منبها إلى أن العناصر الثلاثة تساعد على تأخير امتصاص الكربوهيدرات في الدم، ما يؤدي بمرور الوقت إلى ارتفاعات السكر المتكررة في الدم ومرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب.

لذا من الأفضل تناول كميات مناسبة من الآيس كريم باعتدال، حيث تحتوي حصة من ثلثي كوب من منتجات ما على نصف الكمية الموصى بها من الدهون المشبعة للبالغين في اليوم بأكمله.

وفي حين أن ارتفاع نسبة السكر في الدم يمكن أن يكون أقل مقارنة بتناول أنواع الحلوى الأخرى، إلا أنه لا يزال الاعتدال في تناول الآيس كريم هو السبيل للوقاية من الإصابة بالضرر بمرور الوقت.

كما أن الحصة الواحدة على ثلثي كمية السكر اليومية الموصى بها للبالغين. لذا، يجب في معظم الأحوال الاكتفاء ب حصة واحدة أو أقل قليلًا.

وأوضحت أخصائية التغذية، شيلي بولز، أن الآيس كريم هو الأفضل بالمقارنة مع الحلويات الأخرى الأقل تغذية، مشيرة إلى أن حصة من ثلثي كوب من الآيس كريم المصنوع من الألبان تحتوي على حوالي 12% من الكمية الموصى بها يوميًا من الكالسيوم.

وأضافت بولز أن الكالسيوم هو عادة عنصر غذائي لا يتم استهلاكه بشكل كافٍ، لذا فإن الأخبار السارة هي أنه عندما يقرر المرء الاستمتاع بكوب من الآيس كريم فإنه يمكن أن يحصل أيضًا على بعض الفوائد الغذائية.

كذلك رأت اختصاصية التغذية ستيفاني فانت زيلفدن أن الجمع بين الدهون والبروتينات المعتدلة يجعل المثلجات خيارًا جيدًا لمرضى السكري.

وأضافت أن الجمع بين الدهون والبروتينات والسكر يقلل من ارتفاع نسبة السكر في الدم الذي يمكن أن يحدث عند تناول الحلويات قليلة الدهون مثل شربات الفاكهة.

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