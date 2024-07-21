هل بخاخات الأنف علاج فعال لنزلات البرد والإنفلونزا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعتي بريستول وساوث هامبتون أن بخاخات الأنف دون وصفة طبية فعالة قد تسهم في الحد من نزلات البرد والإنفلونزا، تمنع ومنع العدوى.

كما يساعد رذاذ البخاخات في الوقاية من التهابات الصدر والحلق والجيوب الأنفية، ونزلات البرد والإنفلونزا، وفقا لموقع "هيلث داي".

وشارك الدراسة ما يقرب من 14 ألف شخص معرضين لخطر العدوى.

وطُلب من المشاركين استخدام أحد 3 علاجات هي بخاخ أنف يحتوي على الجل مصمم لاحتجاز وتحييد الفيروسات في الأنف، وبخاخ أخر على السائل مصمم لتقليل مستويات الفيروسات في الجزء العلوي من الحلق، أو برنامج تمارين وإدارة الإجهاد.

وأظهرت نتائج الدراسة أن بخاخ الأنف قلل فترة العدوى بـ 20%.

ونصح الباحثون باستخدام بخاخ الأنف بعد مخالطة مريض بعدوى تنفسية، أو في أول يوم من ظهور أعراض العدوى، مثل التهاب الحلق، أو السعال، أو الزكام.

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