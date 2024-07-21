كيف يؤثر النظام الغذائي أثناء الحمل على الطفل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة موناش الأسترالية أن تناول نظام غذائي يحتوي على الألياف أثناء الحمل قد يسهم في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية لدى الأطفال.

وأظهرت الدراسة وجود رابط قوي بين النظام الغذائي للأم أثناء الحمل وصحة قلب للطفل فيما بعد، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

وقالت الباحثة الرئيسية الدكتورة فرانسين ماركيز أن الألياف الغذائية الموجودة في الأطعمة مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة تحتوي على المزيد من العناصر الغذائية، لذا لها تأثير على الأم وقلب الطفل.

ويرتبط النظام الغذائي الغني بالألياف بانخفاض الالتهابات في قلب الأطفال المواليد، ووجود ندوب أقل في القلب، وتقليل خطر التعرض لارتفاع ضغط الدم.

وكشف البحث عن أن تأثيرات الألياف الوقائية تمتد عبر الأجيال، من خلال إنتاج جزيئات مفيدة تسمى الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة في الأمعاء، والتي تعبر المشيمة وتؤثر على نشاط جينات القلب.

وأضافت الدكتورة ماركيز إن أمراض القلب والأوعية الدموية هي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، ويشير هذا البحث إلى أن التغيير البسيط في النظام الغذائي أثناء الحمل قد يكون له فوائد مدى الحياة للأطفال.

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