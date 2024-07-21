احذر.. 4 أمراض خطيرة قد تنتقل إليك من حمل الهاتف إلى الحمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

إن إدخال هاتفك المحمول إلى الحمام قد يعرضك لأربعة أمراض خطيرة، كما يكشف أحد كبار الأطباء عن المخاطر الصحية لأخطر عاداتنا.

غالبًا ما يُعتبر الحمام الغرفة الأكثر خطورة في المنزل على صحتك، حيث تتراوح المخاطر من الحوادث إلى العدد الهائل من الجراثيم المختبئة على الأسطح المختلفة.

ومع ذلك، فإن روتيننا اليومي قد يشكل خطرا أكبر على صحتنا، وفقاً للدكتور دونالد جرانت، بحسب express.

أصدر الدكتور جرانت، وهو طبيب عام ومستشار سريري أول في The Independent Pharmacy ، تحذيرًا صارخًا: "العديد من عادات الحمام التي تبدو غير ضارة يمكن أن تشكل في الواقع مخاطر صحية كبيرة، من شرب المياه من مصادر مشكوك فيها إلى تعدد المهام في بيئات غير صحية، يمكن أن تعرضنا هذه الممارسات للبكتيريا الضارة والالتهابات ومشاكل صحية أخرى".

ومن بين أكبر المخاوف انتشار استخدام الهواتف أو غيرها من الأجهزة في الحمامات، خاصة أثناء فترات الاستراحة، وأشار المتخصص إلى أن إدخال الأجهزة الإلكترونية إلى هذه المساحة قد يؤدي إلى تلوثها بالجراثيم.

وبالتالي، فإن هذا يزيد من احتمال الإصابة بعدوى الجهاز الهضمي، والتهابات المسالك البولية، والتهابات الجهاز التنفسي، والتهابات الجلد عند استخدام الجهاز مرة أخرى.

ونصيحته واضحة: احرص على إبقاء أجهزتك الإلكترونية بعيدة عن الحمام تمامًا وقم بتطهيرها بانتظام باستخدام مناديل مطهرة.

أصدر الدكتور جرانت تحذيرًا شديد اللهجة حول مخاطر استخدام الأجهزة الإلكترونية في المرحاض، مسلطًا الضوء على أنها قد تؤدي إلى قضاء الأشخاص لوقت طويل في وضعية غير صحية، ما قد يؤدي إلى الإصابة بالبواسير ومشاكل أخرى في الجهاز الهضمي.

كما ألقى الضوء على المخاطر المرتبطة بسحب السيفون في المرحاض مع إغلاق الغطاء، موضحًا أن هذا الإجراء يمكن أن يتسبب في انتشار الجراثيم في جميع أنحاء الحمام من خلال "سحابة المرحاض" - قطرات الماء وشظايا مجهرية من البراز والبول.

وأوضح الدكتور جرانت: "قد تكون هذه القطرات ملوثة بمخلفات البراز وتؤدي إلى انتشار البكتيريا، وبإغلاق المرحاض أثناء سحب المياه، تظل هذه القطرات في المرحاض، ما يتجنب المخاطر الصحية المحتملة مثل الإشريكية القولونية والنوروفيروس".

وبالإضافة إلى هذه التحذيرات، قدم الدكتور جرانت نصائح للحفاظ على روتين صحي في الحمام، بما في ذلك تنظيف الأسنان مرتين يوميًا، بعد الإفطار وقبل النوم، والتأكد من عدم إعادة استخدام المناشف أو مشاركتها، وأشار إلى أن المناشف يمكن أن تصبح أرضًا خصبة للعدوى البكتيرية والفطرية إذا لم يتم غسلها بانتظام، وأوصى بغسلها بعد ثلاث إلى أربع مرات من الاستخدام للتخفيف من المخاطر الصحية.

وأخيرًا، وفيما يبدو أنه عادات غير صحية أكثر وضوحًا، حث الدكتور جرانت الأفراد على عدم الشرب من الصنبور أو تناول الطعام في الحمام.

وأوضح أن صنابير الحمام غالبًا ما تكون موطنًا لبكتيريا أكثر خطورة من صنابير المطبخ، مثل الإشريكية القولونية، وأن تناول الطعام في هذه الغرفة المليئة بالبكتيريا قد يؤدي إلى الإصابة بالعدوى والأمراض مثل التهاب المعدة والأمعاء.

وحذر بشدة: "من الضروري تناول الطعام في أماكن مخصصة ونظيفة مثل المطبخ أو غرفة الطعام. وقبل تناول الطعام، تأكد من غسل يديك جيدًا لمنع انتقال البكتيريا من الأسطح الأخرى إلى طعامك".

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