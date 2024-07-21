وفاة بلوجر بطريقة مأساوية- ما حدث لها صادما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة مأساوية، لقت "تيك توكر" هندية، تُدعى "أنفي كامدار"، حتفها بعد سقوطها من ارتفاع عالي أثناء تصويرها مقطع فيديو عند شلال كومبي الشهير في الهند.

وكانت أنفي، البالغة من العمر 27 عاما، تُعرف بمحتواها المتخصص في السفر والتجارب الشخصية على منصة "تيك توك".

ووفقًا لموقع "Times of India"، كانت أنفي في نزهة مع أصدقائها، وبينما كانت تحاول صيد السمك وتصوير مقطع فيديو بالقرب من شلال كومبي، فقدت توازنها وسقطت في واد صخري عميق.

وبعد فشل محاولات أصدقائها في إنقاذها، أبلغوا السلطات، التي أرسلت فرق إنقاذ متعددة.

وبعد 6 ساعات من البحث الشاق، عُثر على الفتاة، لكن للأسف، كانت فارقت الحياة.

وأوضح شانتانو كوفيسكار، أحد رجال الإنقاذ، أن أنفي سقطت على صخرة صلبة في قاع الوادي، ما جعل من الصعب تحديد مكانها في البداية.

وأشار كوفيسكار إلى أن 6 رجال تسلقوا التل، بينما ساعدهم 50 آخرون من قمة التل في عملية الإنقاذ.

وأكد أن أنفي كانت على قيد الحياة عندما عُثر عليها، وأنها كانت في طريقها إلى المستشفى عندما توفيت.

وأضاف أن أنفي كانت قد وضعت على جهاز التنفس الصناعي، ولكنها لم تتمكن من النجاة.

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