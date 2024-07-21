وفاة بلوجر في بث مباشر على الهواء .. والسبب صادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

توفيت بان شياوتينج، وهي فتاة صينية تبلغ من العمر 24 عامًا ومتخصصة في تناول كميات كبيرة من الطعام من أجل متعة المشاهدين، مؤخرًا أثناء بثها المباشر بسبب تناول الكثير من الطعام.

اتخذت الصين إجراءات صارمة ضد بثوث ومقاطع فيديو موكبانج في عام 2020، في محاولة للحد من الإفراط في تناول الطعام وهدر الطعام "المخزي".

ويخاطر المخالفون بغرامات تصل إلى 10000 يوان (1400 دولار)، ومع ذلك، لا تزال بثوث موكبانج تحظى بشعبية لا تصدق في الدولة الآسيوية، حيث يعرض الآلاف من الأشخاص حياتهم للخطر من خلال حشو وجوههم بكميات مجنونة من الطعام للمشاهدة.

كانت بان شياوتينج، وهي نادلة سابقة تحولت إلى موكبانج محترفة، واحدة من هؤلاء البثوث، والتي فقدت حياتها في وقت سابق من هذا الشهر خلال أحد بثوثها بعد أن انهار جسدها للتو بسبب الإفراط في تناول الطعام، بحسب odditycentral.

وأظهر التشريح أن معدتها كانت مليئة بالطعام غير المهضوم وأن بطنها مشوهة بشدة.

كانت بان شياوتينج تعمل كنادلة، ولكن بعد مشاهدة مشاهير آخرين ناجحين في البث المباشر على موكبانج يكسبون أموالاً طائلة ويتلقون الهدايا من معجبيهم فقط من خلال تصوير أنفسهم وهم يأكلون كميات كبيرة من الطعام، قررت أن تجرب ذلك.

وموكبانج هو مجال تنافسي للغاية، لذلك كانت بداية بان صعبة، حيث كافحت لبناء قاعدة من المتابعين، لكن الأمور بدأت تتحسن عندما بدأت في زيادة كميات الطعام التي تستهلكها.

في البداية، اعتمدت الشابة على البث المباشر لمقاطع الفيديو الموسيقية كعمل جانبي، ولكن مع زيادة عدد مشاهديها، بدأت تنظر إليه كمهنة محتملة.

في النهاية، تركت بان وظيفتها واستأجرت منزلًا استخدمته كاستوديو لبث مقاطع الفيديو الموسيقية الخاصة بها، لأن والديها لم يوافقا على عملها الجديد بسبب قلقهما على صحتها.

لم تكن بان شياوتينج أبدًا أنحف الفتيات، ولكن خلال مسيرتها المهنية في البث المباشر للموكبانج، ارتفع وزنها إلى حوالي 300 كيلوجرام، ومع ذلك، لم تقلق بشأن ذلك، بل استمرت في تناول الطعام.

في مرحلة ما، تم نقلها إلى المستشفى وتم تشخيصها بنزيف في المعدة ناتج عن الإفراط في تناول الطعام، تم علاجها من حالتها وخرجت لاحقًا، وكان أول شيء فعلته بان هو العودة إلى البث المباشر للموكبانج.

إن إبقاء المشاهدين مستمتعين لفترات طويلة أمر صعب، لذلك في الأسابيع الأخيرة، بدأت بان في ابتكار كل أنواع التحديات المتطرفة، مثل تناول الطعام بلا توقف لمدة 10 ساعات على الأقل يوميًا أو استهلاك أكثر من 10 كيلوجرامات من الطعام في كل جلسة بث.

لسوء الحظ، لم يتمكن جسدها من مواكبة روتينها الغذائي، وفي 14 يوليو، توفيت بان شياوتينج على الهواء مباشرة.

لم يتم الكشف عن السبب الرسمي لوفاة الفتاة البالغة من العمر 24 عامًا، ولكن وفقًا لموقع الأخبار الصيني Sohu، كشف تشريح جثتها أن بطنها كان مشوهًا بشدة وكانت معدتها مليئة بالطعام غير المهضوم.

تُستخدم وفاتها الآن كقصة تحذيرية للاعبي موكبانج الآخرين الذين يسيئون معاملة أجسادهم مقابل المال والاهتمام.

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