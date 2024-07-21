كاميرا هاتف كادت تُودي بحياة زوجين- ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تحولت لحظة رومانسية بين زوجين هنديين إلى كابوس مروع، بعد أن فاجأهما قطار بينما كانا يلتقطان الصور على سكة حديد.

ووفقا لموقع "news18"، أظهر مقطع الفيديو المُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي الزوجان، وهما راؤول ميوادا (22 عاما) وزوجته جاهنفي (20 عاما)، كانا يقفان على جسر "جورام جات" الشهير بمناظره الخلابة في ولاية راجستان.

كان الزوجان منشغلين للغاية بالصور، ولم ينتبهوا لاقتراب القطار، ما أدى إلى صدمة مروعة.

في لحظة يائسة للنجاة، قفزا من جسر بارتفاع 90 قدما، ما يعادل (28 م) في محاولة لإنقاذ نفسيهما.

أدى هذا القفزة المتهورة إلى إصابتهما بجروح خطيرة، فقد أصيب الزوج بإصابات خطيرة في العمود الفقري، بينما تتلقى الزوجة العلاج من كسر في الساق في المستشفى.

ودعا الحادث إلى ضرورة توخي الحذرعند التقاط الصور في أماكن خطرة، وتجنب وضع النفس في مواقف قد تُعرضها للخطر.

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