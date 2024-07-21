20 صورة من حفل زفاف غريب.. عريس يُهدي زوجته 3 كيلو ذهب ورد فعل صادم من أهل العروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

شهدت مدينة فان التركية حفل زفاف استثنائي تميز بفخامته وبحضور نخبة من كبار الشخصيات، حيث احتفل "بيرم إيرز"، نجل رجل الأعمال المعروف "مراد إيرز"، بزفافه على "أسلي جونجورالب"، ابنة "صالح جونجورالب" رئيس حزب الحركة القومية في مقاطعة فان.

وأذهل "بيرم إيرز" عروسته "أسلي جونجورالب" بهدية استثنائية تمثلت بـ 3 كيلو ذهب، بالإضافة إلى مهر ضخم من قبل أهل العروس قُدر بـ 4 ملايين ليرة تركية، وفقا لموقع "cnnturk" التركي.

وتألقت العروس "أسلي جونجورالب" بفستان زفاف أبيض أنيق مزين بالتطريزات، واعتمدت مكياجا ناعما وتسريحة شعر بسيطة، بينما ارتدى العريس "بيرم إيرز" بدلة رسمية باللون الأسود.

وحضر حفل الزفاف ما يقرب من 4 آلاف شخص من وجهاء القبائل وقادة الرأي ورجال الأعمال، وذلك في أجواء عائلية مليئة بالسعادة والبهجة.

وتميز الحفل بضخامة التحضيرات، حيث تم طهي ما يقرب من 1000 كيلو جرام من اللحوم لتقديمها للضيوف.

وعبر "مراد إيرز"، والد العريس، عن سعادته الغامرة بهذا الحدث المميز، مؤكدا أنه يوم استثنائي بالنسبة له وللعائلة بأكملها.

وقال "إيرز": "أنا سعيد للغاية بزفاف ابني بيرم، لقد حضر حفل الزفاف العديد من الشخصيات المرموقة من مختلف أنحاء العالم، وهذا يدلّ على مكانة عائلتنا واحترامها".

وأضاف: "أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لجميع من حضروا هذا الحفل وشاركوا معنا فرحتنا، لقد كان يوما لا ينسى بالنسبة لنا جميعا".

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