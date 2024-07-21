عروسة تعيش صدمة قبل ساعات من حفل زفافها.. لن تتخيل ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

قبل ساعات قليلة من حفل زفافها،عاشت عروسة صدمة كبيرة لم تكن تتوقعها أبدا،وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

كانت العروس في غاية السعادة لارتداء ثوبها الأبيض الرائع خلال حفل زفافها، لكن الكلبة "ليما" فاجأتها بأفكار غير متوقعة.

فقد اكتشفت الكلبة الفستان المصمم الذي وُضع بإتقان داخل الحقيبة الخاصة بالعروس، إلا أن ليما قامت بإخراجه وتمزيقه.

وعادت العروس من لقاء مع بعض الأصدقاء لتكتشفما قامت به كلبتها،الأمر الذي تسبب بإحباطها.

ونشر أحد أصدقائها صورة للفستان على مواقع التواصل الاجتماعي،متوسلا إلى مصممة الأزياء الأرجنتينية "ناتاليا أنتولين" للمساعدة.

ولحسن الحظ،عرضت "ناتاليا" إهداء العروس الحزينة فستانا جديداعند قراءتها المنشور.

وبفضل هذا التصرف، تمكنت العروس من إنقاذ زفافها وارتداء فستان جميل في يومها المميز.

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