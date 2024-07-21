رجل يعود إلى الحياة مرة أخرى بطريقة صادمة- وهذا ما حدث (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في حادث غريب تعرض رجل مسن هندي لنوبة قلبية داخل مطار دلهي، ولكن لحسن الحظ تمكن طبيب من إنقاذه.

وانتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، وظهر فيه طبيبة تدعى "بريا" تقوم بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي لرجل بالغ من العمر 60 عاما فقد وعيه ونبضه، بحسب ما ذكر موقع "news18".

وقالت "ريشي باجري" التي نشرت الفيديو على منصة "إكس" تويتر "سابقا": "اليوم في مطار دلهي T2، أصيب رجل في أواخر الستينيات من عمره بنوبة قلبية في منطقة ساحة الطعام، وأعادت هذه الطبيبة إنعاشه في 5 دقائق.. أنا فخورة جدا بهذه الطبيبة".

ويُظهر المقطع الطبيبة وهي تضخ باستمرار صدر الرجل وبعد ذلك استيقظ الرجل واستمرت الطبيبة في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي.

وهذه ليست المرة الأولى، ففي ولاية أندرا براديش، أنقذ طبيب طفلا يبلغ من العمر ست سنوات تعرض لصعقة كهربائية.

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