"جريمة".. حسام موافي يحذر من قياس الضغط في الصيدلية - اعرف السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يلجأ العديد من الأشخاص إلى قياس ضغط الدم في الصيدلية لسهولة وسرعة الحصول على هذه الخدمة دون الحاجة إلى موعد مسبق أو زيارة عيادة الطبيب.

وفي هذا الصدد، حذر الأستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، الدكتور حسام موافي، من خطورة قياس ضغط الدم في الصيدليات، معتبرا ذلك "جريمة مكتملة الأركان".

وخلال استضافته في برنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية "ياسمين عز" على قناة "إم بي سي مصر"، شدد على أن تشخيص ارتفاع ضغط الدم من أصعب التشخيصات الطبية، نظرا لغياب الأعراض الواضحة في مراحله المبكرة، ما يستدعي الحذر الشديد عند التعامل مع قياسات ضغط الدم الأولى.

وأوضح "موافي": "يجب على الجميع إدراك أن تشخيص الضغط ليس بالأمر السهل، ويجب عليهم متابعة مستويات ضغط الدم بشكل منتظم".

ونصح بضرورة مراجعة الطبيب في حال الشك بارتفاع ضغط الدم، لحصول المريض على التشخيص والعلاج المناسبين.

يشعر الكثير من مرضى ضغط الدم بأي أعراض، فإن بعض العلامات تظهر في بعض الحالات، خاصة عندما يكون الضغط مرتفعا جدا، وفقا لموقع "webmd".

ومن أبرز هذه الأعراض:

الصداع الشديد.

ضيق في التنفس.

نزيف في الأنف.

طنين في الأذن.

تغيرات في الرؤية.

التعب والإرهاق.

اضطراب في نبضات القلب.

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