كيف يتنبأ خبير الأبراج بالأحداث قبل وقوعها؟.. عبير فؤاد تكشف أسرار مهنتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يشغل علم الأبراج حيزا كبيرا من اهتمامات الكثيرين، الذين يحرصون على متابعة توقعات الأبراج لمعرفة حظوظهم المستقبلية.

ولكن، هل تساءلت يوما ما عن آلية عمل هذه التوقعات وكيف يمكن لخبير الأبراج التنبؤ بالأحداث قبل وقوعها؟

كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد لـ"الخليج 365" عن أسرار مهنتها، موضحة أن التنبؤ بالأحداث المستقبلية يعتمد على تحليل مواقع القمر ووضعه في الأبراج المختلفة، بالإضافة إلى علم الأرقام وعوامل أخرى.

وأوضحت "عبير" أن علم الأرقام يؤدي دورا مهما في فهم شخصية الفرد وخصائصها، ما يساعد على معرفة كيفية تأثير الكواكب على حياته بشكل أفضل.

تحليل الخارطة الفلكية للمشاهير

وفيما يتعلق بتوقعات نجوم الفن والمشاهير، أكدت خبيرة الأبراج أن تحليل الخارطة الفلكية للشخص، والتي تتضمن تاريخ ومكان ميلاده، عنصر أساسي في عملية التنبؤ.

وأشارت إلى أن هذه العوامل تؤثر بشكل كبير على شخصية الفرد ومصيره، مضيفة: "بناءً على الأرقام المرتبطة بتواريخ الميلاد، يمكنني التنبؤ بوقوع أحداث معينة مثل وفاة شخصيات بارزة أو حدوث تغييرات كبيرة في الحياة الشخصية للناس".

التنافر بين الكواكب وتأثيره على الأحداث

كشفت أيضا عن قواعد أساسية لفهم تأثيرات التنافر بين الكواكب على الأحداث، موضحة أن وجود كوكبين في مربع (زاوية 90 درجة) مع بعضهما البعض قد ينذر بأحداث سلبية، بينما تعتبر المواجهة (زاوية 180 درجة) حالة أكثر صعوبة تؤدي إلى صراعات وحروب.

وأوضحت أن تأثير التنافر يعتمد أيضا على طبيعة الكواكب المتنافرة، فمثلا، اقتران كوكب الحرب بكوكب المفاجآت يُنبئ بأحداث مفاجئة.

اقرأ أيضًا

بعد إعلان طلاقها.. معلومات عن الشيخة مهرة "صور"

مصيفك في الجونة.. إليك أغلى 5 أماكن للإقامة

بالفستان الأبيض.. القبض على عروس يوم زفافها والسبب صادم

5 أعراض إذا ظهرت عليك صباحا تكشف الإصابة بسرطان القولون

احذر .. 4 علامات تشير بإصابتك بحصوات الكلي