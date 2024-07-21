حدث معجزة.. كلبة تخرج من قبرها وتعود إلى منزل مالكيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أثار "هوسون" الكلبة الكورية التي عانت من إصابات خطيرة وكان يُعتقد أنها ماتت بعد أن صدمتها شاحنة، حالة من الجدل بعد أن خرجت من قبرها وعادت إلى منزلها سيرا على الأقدام.

وتصدرت هوسون "الكلبة المعجزة" عناوين الأخبار لأول مرة في كوريا الجنوبية بعد تعرضها لحادث سيارة مروع وعودتها من الموت، وفقا لموقع "odditycentral".

وكانت تبلغ من العمر أربعة أشهر عندما صدمتها شاحنة بالقرب من منزل أصحابها في مدينة يونجتشيون بكوريا الجنوبية، وكانت إصاباتها شديدة لدرجة أن أحد الجيران الذي وجدها على جانب الطريق ظن أنها ميتة ودفنها في قبر ضحل وأبلغ أصحابها بالخبر السيئ عندما عادوا إلى المنزل.

ومع ذلك، بعد أربعة أيام، سمع أصحاب "هوسون" صوت عويل حيوان قادم من جانب الطريق بالقرب من منزلهم وصُدموا عندما وجدوا أن حيوانهم الأليف مصابة بجروح بالغة، ولكنها على قيد الحياة.

وكانت الأرجل الخلفية لـ "هوسون" مكسورة بسبب حادث السيارة، لذا كانت غير قادرة على المشي، وأعطاها أصحابها بعض الماء وأخذوها إلى طبيب بيطري حيث تم تشخيص حالتها بأنها تعاني من كسور متعددة في الحوض والساقين، ومع ذلك، لم يستطع الطبيب تفسير كيف تمكنت الكلبة من الزحف للخروج من قبرها والعودة إلى المنزل.

وخطفت قصة هوسون أنظار الملايين في كوريا الجنوبية، بما في ذلك جراح العظام البيطري الذي اتصل بأصحابها وعرض عليهم إجراء عملية جراحية لإعادة العظام إلى مكانها ومنع الإعاقة في المستقبل.

وبالرغم من أن عملية التعافي كانت صعبة، إلا أن "هوسون" نجحت في التعافي وتمكنت من استعادة استخدام أرجلها الأربع.

ولا تزال تعاني من إعاقة طفيفة بسبب إصاباتها الشديدة، ولكن لا تزال قادرة على الركض.

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