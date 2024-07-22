الملابس الرياضية تغزو الموضة النسائية في صيف 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

تغزو الملابس الرياضية الموضة النسائية في صيف 2024، لتمنح المرأة إطلالة عملية ومريحة تساير روح العصر.

وأوضحت مجلة “Instyle” أن تنورة التنس تمثل نجمة الموضة النسائية هذا الصيف، مشيرة إلى أنه يمكن تنسيق التنورة البيضاء ذات الطيّات مع توب قصير كاشف للبطن "كروب توب"، بالإضافة إلى حذاء رياضي.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن قمصان لاعبي كرة القدم في فترة التسعينيات من القرن الماضي يشهد رواجاً كبيراً هذا الموسم، مشيرة إلى أنه يمكن تنسيق القميص مع سروال رياضي لتأكيد الطابع الرياضي للقميص.

ويمكن أيضاً تنسيق القميص مع بنطال جينز أو بنطال قماشي ذي طيّة أيضاً، للحصول على إطلالة كاجوال تغلفها الأناقة.

كما يسجل القميص ذو التقليمات الأفقية العريضة المستوحى من رياضة البولو حضوراً قوياً هذا الصيف.

ويمكن تنسيق القميص مع بنطال جينز أو مع تنورة قصيرة (ميني) أو طويلة (ماكسي).