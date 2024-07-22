خبيرة تغذية تكشف: هذا المشروب يقي من الحموضة

محمد اسماعيل - القاهرة - تؤدي الحموضة إلى حرقة المعدة وعسر الهضم، ما يسبب الألم والضيق وعدم الراحة، كما أن ضعف المناعة يجعل الأفراد عرضة للإصابة بالعدوى والأمراض المتكررة.

ومن الشائع أن تحدث حموضة المعدة بشكل عارض، حيث تستمر من بضع دقائق إلى ساعات، وعادة ما يتم علاجها في المنزل باستخدام أدوية حموضة المعدة التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، بحسب إن دي تي في.

يكافح العديد من الأشخاص لإيجاد حلول فعالة لهذه المشكلات، خاصة في نمط الحياة الحديث، حيث تتطلب الوظائف الجلوس لساعات طويلة، ما يؤثر على الصحة العامة.

وكشفت خبيرة التغذية بالاك ناجبال عن "مشروب معجزة"، كما وصفته، قد يكون فعالاً في توفير الراحة من هذه المشكلات على المدى الطويل.

في مقطع فيديو على إنستجرام، تحدثت ناجبال عن تحضير مشروب بمكونات شائعة في المطبخ يمكن تناوله طوال اليوم.

وقالت خبيرة التغذية في المقطع: "إليك أكثر الأطعمة التي يمكن أن تساعدك في التعامل مع الإمساك والحموضة وتعزيز المناعة، وكذلك التهاب المسالك البولية وتطهير القولون. يجب أن تضيفها إلى نظامك الغذائي إذا كنت تحاول إنقاص الوزن".

وتضيف: "هل تعلم أن تناول بذور الريحان مع ملعقة كبيرة من الماء وقليل من الليمون والعسل يمكن أن يساعدك في كل ما ذكرت؟"

وتشرح بالاك فوائد كل من هذه المكونات، فتقول: "بذور الريحان لها فوائد صحية عديدة. فهي غنية بالألياف الغذائية، التي يمكن أن تساعد في تعزيز حركات الأمعاء المنتظمة وتخفيف الإمساك. وعند نقعها في الماء، يمكن لهذه البذور أن تمتص كمية كبيرة من السوائل وتشكل طبقة تشبه الهلام. الألياف الموجودة في بذور الريحان تساعد على الشعور بالشبع. كما تحتوي بذور الريحان على مغذيات أساسية مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، التي تساهم في تحسين الصحة العامة. تساعد بذور الريحان في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعلها مفيدة للأفراد المصابين بمرض السكري أو متلازمة تكيس المبايض".

وكملاحظة تحذيرية، تضيف بالاك: "من المهم دمج بذور الريحان كجزء من نظام غذائي متوازن، ولكن استشر الطبيب للحصول على مشورة شخصية، خاصة إذا كانت لديك مشاكل صحية محددة. قد تختلف الاستجابات الفردية لبذور الريحان، لذا فمن الجيد أن تبدأ بكميات صغيرة لمعرفة كيف يتفاعل جسمك معها".