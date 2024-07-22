ما أعراض اضطرابات كهرباء القلب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - اضطراب نظام التوصيل الكهربائي للقلب، أو ما يُعرف أيضًا باسم إحصار القلب، عبارة عن مشكلة في النظام الكهربائي الذي يتحكم في معدل ضربات القلب وإيقاعها، ويُسمى أيضَا بنظام التوصيل القلبي.

وبحسب ما ذكره المعهد الوطني للقلب والرئة والدم في أمريكا على موقعه الإلكتروني، تنتقل عادة الإشارة الكهربائية التي تجعل عضلة القلب تنبض وتضخ الدم إلى الرئتين وبقية الجسم، ولكن لا يتم إنتاج هذه الإشارة الكهربائية بشكل صحيح في اضطرابات نظام التوصيل الكهربائي للقلب.

أعراض اضطرابات نظام التوصيل الكهربائي للقلب

-بطء أو سرعة معدل ضربات القلب

-خفقان القلب

-الدوخة أو الدوار

-التعب الشديد

-الإغماء

-ضيق في التنفس

-ألم أو انزعاج في الصدر

-اللهاث أو صعوبة في التنفس أثناء النوم

ويعاني بعض الأشخاص من اضطرابات نظام التوصيل الكهربائي للقلب منذ الولادة، بينما يعاني آخرون من هذه الحالة لاحقًا في عمر متقدم.

ما العوامل التي تسبب اضطرابات نظام التوصيل الكهربائي للقلب؟

العمر:

يمكن أن تظهر اضطرابات التوصيل في أي عمر، ولكن بعض أنواعها أكثر شيوعًا في أعمار متقدمة، وعلى سبيل المثال، تُعد متلازمة العقدة الجيبية المريضة (sick sinus syndrome) وإحصار الحزيمة (bundle branch block) أكثر شيوعًا عند كبار السن بسبب التغيرات الطبيعية في نظام التوصيل التي تطرأ مع التقدم في العمر.

التاريخ العائلي وعامل الوراثة:

تُعتبر بعض الاضطرابات أكثر شيوعًا بين العائلات، مثل:

متلازمة بروغادا:

وهي عدم انتظام الضربات في الغرف السفلية للقلب.

إحصار القلب الكامل أو الإحصار الأذيني البطيني من الدرجة الثالثة:

وهو أكثر شيوعًا عند الأطفال المولودين لأمهات لديهن إصابة باضطراب في النسيج الضام.

متلازمة وولف-باركنسون-وايت :

وهي أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعاني أحد أفراد أسرتهم من هذه الحالة.

حالات طبية أخرى مثل:

أمراض المناعة الذاتية، وأمراض القلب والأوعية الدموية، ومستويات الالكتروليتات المنخفضة أو المرتفعة، وضمور العضلات، ومشاكل في مستويات هرمون الغدة الدرقية، وتوقف التنفس أثناء النوم.

الأدوية:

قد تزيد بعض الأدوية من خطر الإصابة باضطرابات التوصيل مثل تلك المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم، وعدم انتظام ضربات القلب، وأمراض القلب الأخرى، وحالات الاكتئاب.