هذا ما يحدث لمستويات السكر والكلى والقلب عند تناول الحلبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

من المعروف أن الحلبة لها العديد من الفوائد لكن هل تعرف تأثيرها على مستويات السكر في الدم والقلب والكلى؟.

الحلبة والسكر في الدم

وبحسب موقع Onlymyhealth، يمكن لإضافة الحلبة إلى روتينك اليومي، أن تنظم مستويات السكر في الدم، إذ أن لها خصائص مضادة لمرض السكري، لاحتواءها على ألياف قابلة للذوبان، ما يعمل على إبطاء امتصاص السكريات في مجرى الدم.

الحلبة والقلب

الحلبة مفيدة لصحة القلب، إذ تساعد على خفض مستويات الكوليسترول السيئ LDL، مع زيادة الكوليسترول الجيد HDL، ما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب ويحسن صحته والأوعية الدموية بشكل عام.

الحلبة والكلى

مشروب الحلبة يعمل كمدر طبيعي للبول، ما يساعد على منع حصوات الكلى عن طريق طرد السموم والأملاح الزائدة من الجسم.

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