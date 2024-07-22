يقلل الكوليسترول.. نوع مكسرات يعزز صحة الدماغ والقلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تناول المكسرات يمكن أن يمد الجسم بفوائد عديدة يرتبط بعضها بالقلب والدماغ.

وبحسب موقع Medicine Health، فإن الجوز أو "عين الجمل"، له تأثيرات إيجابية على صحة الدماغ والقلب والكوليسترول.

الجوز والقلب

بفضل احتواءه على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة، فإن الجوز مفيد لصحة القلب والشرايين والأوردة وسريان الدم بداخلهم.

الجوز والكوليسترول

يمكن للجوز أن يمنع نسب الكوليسترول الضار ويعزز من نسبة الكوليسترول الجيد، حال تناوله باعتدال.

الجوز والدماغ

يعزز الجوز من صحة الدماغ والعقل، حال تناوله بشكل معتدل.

اقرا أيضا:

"جريمة".. حسام موافي يحذر من قياس الضغط في الصيدلية - اعرف السر

موجود في كل بيت.. تناول كوبين من هذا المشروب يضاعف خطر الإصابة بسرطان الأمعاء

لن تتوقع الفوائد.. كوب من هذا الشاي يفعل العجب بجسمك

حارس الكبد الأمين.. نوع طعام تناوله على الإفطار كنز لجسمك

5 أعراض غير متوقعة تكشف الإصابة بالسكتة الدماغية