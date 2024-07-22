يقوي قلبك ودماغك.. 6 أطعمة تنظم ضغط الدم وتقي من أرتفاع الكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

يُعدّ النظام الغذائي الصحي من أهم العوامل التي تُساهم في الوقاية من الأمراض المختلفة، وأمراض القلب والدماغ من أكثر الأمراض خطورة.

حازم علي استشاري التغذية العلاجية يقول لمصراوي، إليك 6 أطعمة ومشروبات تُساعد على حماية قلبك ودماغك من الجلطات

الأسماك الدهنية

تحتوي الأسماك الدهنية، مثل السلمون والتونة والسردين، على أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تُساعد على خفض ضغط الدم وتقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، ممّا يُقلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الشوفان

يُعدّ الشوفان مصدرًا غنيًا بالألياف القابلة للذوبان، والتي تُساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم وتحسين صحة القلب.

المكسرات والبذور

تحتوي المكسرات والبذور على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة القلب، مثل:

الألياف

فيتامين E

المغنيسيوم

البوتاسيوم

وتُساعد هذه العناصر الغذائية على خفض ضغط الدم وتحسين وظائف القلب.

الفواكه والخضروات

تحتوي الفواكه والخضروات على العديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، والتي تُساعد على حماية القلب من الأمراض.

وخاصةً الفواكه والخضروات الغنية بالبوتاسيوم، مثل الموز والبطاطا الحلوة والسبانخ، تُساعد على تنظيم ضغط الدم.

الشاي الأخضر

يُعدّ الشاي الأخضر مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة، والتي تُساعد على حماية القلب من الأمراض.

كما أنّ الشاي الأخضر يُساعد على خفض ضغط الدم وتحسين وظائف القلب.

زيت الزيتون

يُعدّ زيت الزيتون مصدرًا غنيًا بالدهون الأحادية غير المشبعة، والتي تُساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم وتحسين صحة القلب.

نصائح طبية للوقاية من جلطات القلب والدماغ

ممارسة الرياضة بانتظام

يُنصح بممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل 5 أيام في الأسبوع.

الحفاظ على وزن صحي

السمنة من أهم عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب.

الإقلاع عن التدخين

التدخين من أهم أسباب أمراض القلب.

تقليل التوتر

يُمكن ممارسة تقنيات الاسترخاء، مثل التأمل أو اليوغا، للتحكم في التوتر.

إجراء فحوصات طبية منتظمة

يُنصح بإجراء فحوصات طبية منتظمة للكشف عن أيّ أمراض قد تُهدد صحة القلب.

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