6 أماكن لوجود النمل في المنزل تدل على الحسد.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يربط الكثير من الناس ظهور النمل في منازلهم بوجود الحسد، خاصة في ظل ظروف معينة مثل زيارات بعض الأقارب أو المناسبات الخاصة، حتى مع الحرص على تنظيف المنزل بشكل دوري.

وفي هذا الصدد، أوضحت خبيرة طاقة المكان الدكتورة سها عيد، خلال استضافتها في برنامج "هي وبس" مع الإعلامية رضوي الشربيني على قناة "سي بي سي سفرة"، أن:

وجود النمل في الحمام يدل على وجود طاقة حسد تؤثر على مال الأسرة.

وجود النمل في المطبخ يشير إلى طاقة حسد موجهة للزوجة أو الابنة الكبرى في المنزل.

استمرار وجود هذه الحشرة حتى مع نظافة المنزل وعدم وجود خشب مسوس، علامة على العين والحسد من الآخرين.

وجود النمل بكثرة في ألواح الخشب يدل على حسد يُصيب مال الزوج، حيث ترمز الأبواب للزوج والنوافذ للأبناء.

وجود النمل في غرفة النوم يشير إلى وجود حسد في العلاقة بين الزوجين.

View this post on Instagram A post shared by Soha Eid |خبيرة الفينج شوي (@sohaeid.fengshui)

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