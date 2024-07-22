عدو خفي في بيتك.. 5 أطعمة تدمر صحة الكبد والسكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يواجه الكبد ومستويات السكر في الدم خطرا متزايدا مع تغيرات نمط الحياة، مثل اتباع نظام غذائي غير صحي.

وهناك 6 أطعمة شائعة بمثابة "عدو خفي" لصحة الكبد ومستويات السكر في الدم، وفقا لموقعي "webmd"، و"everydayhealth".

البطاطس المقلية

تناول الكثير من البطاطس المقلية التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة يمكن أن يجعل من الصعب على الكبد القيام بوظيفته، مع مرور الوقت يؤدي ذلك إلى الالتهاب، وهذا بدوره يسبب تليف الكبد.

الخبز الأبيض

مصدر غني للكربوهيدرات المكررة، مما يعني أنه تم إزالة الكثير من الألياف منها أثناء المعالجة، ما يسبب بطء عملية الهضم، وبالتالي ارتفاع مستويات السكر في الدم.

الوجبات السريعة

الوجبات السريعة تميل أيضًا إلى أن تكون عالية السكر والكربوهيدرات المكررة والسعرات الحرارية أيضًا، مما قد يتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم.

السكر

الإفراط في تناول الحلويات يؤثر على الكبد، وذلك لأن جزء من وظيفته هو تحويل السكر إلى دهون، وإذا أفرطت في تناولها، فإن الكبد ينتج الكثير من الدهون، والتي تنتهي إلى التراكم في أماكن لا تنتمي إليها. وفي نهاية المطاف، قد تصاب بحالة مثل مرض الكبد الدهني.

المنتجات المُصنعة

غنية بالملح والدهون غير الصحية والمواد الحافظة، ما يضر بصحة الكبد، وارتفاع مستويات السكر معا.

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