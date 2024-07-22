أشهر بلوجر أهلاوية.. من هي سلمى صقر "عروسة" مروان عطية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

احتفل لاعب النادي الأهلي، مروان عطية، بليلة الحنة، رفقة خطيبته البلوجر الشهيرة "سلمى صقر"، وسط حضور عائلتيهما وأصدقائهما، استعدادا لزفافهما الذي سيقام يوم الأربعاء المقبل.

وحرصت "سلمي" على مشاركة متابعيها على انستجرام صورا من الاحتفال بلمسة كروية، مع نغمات التعليق الشهير للمعلق الرياضي خليل البلوشي: "مسك الختام، مسك الختام، خلاص رضخت أخيرا".

ظهرت "سلمى" مرتدية بدلة بيضاء أنيقة، مع توب وإسكارف بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما ومجوهرات بسيطة.

أما مروان، فقد ارتدى بدلة باللون البيج مع قميص أبيض، مُضفيا لمسة كلاسيكية على إطلالته.

وقام مروان عطية بالرقص وسط أهالي كفر الدوار بمحافظة البحيرة، كما قام بالرقص مع عروسه وسط فرحة الأهالي في إحدي القاعات بكفر الدوار.

ويقام حفل زفاف مروان عطية، لاعب النادي الأهلي، يوم الأربعاء المقبل، عقب مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري المقرر لها، يوم الإثنين، المقبل.

من هي سلمى صقر؟

أشهر بلوجر أهلاوية.

خريجة كلية لغات وترجمة من جامعة فاروس في الإسكندرية.

تبلغ من العمر 25 سنة.

بلوجر مشهورة على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

دائما ما تخطف سلمى الأنظار بإطلالتها الجذابة.

يتابعها على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" 189 ألف متابع.

أعلنت خطوبتها لمروان عطية، لاعب النادي الأهلي في عام 2022.

احتفلت بليلة الحناء رفقة خطيبها مساء أمس السبت الماضي.

تحرص "سلمى" على التواجد في مدرجات الملاعب، لتشجيع خطيبها بحماس كبير.

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