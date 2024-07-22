10 صور من أغرب حفل زفاف.. عروس تُستبدل بأختها ورد فعل صادم من العريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في واقعة غريبة، تسبب خطأ في حفل زفاف بمدينة بيهار الهندية إلى نقل العروسين إلى مركز للشرطة.

وبدأت القصة عندما وصل العريس وأهله إلى حفل الزفاف، واستقبلتهم عائلة العروس بترحيب شديد، إلى جانب تقديم وجبة شهية، ومع ذلك، رفض العريس الزواج من العروس، وفقا لموقع "news18".

وأوضح سبب رفضه أنه أهل زوجته قاموا بتغيير العروس، وأنه فقد رأى فتاة أخرى مختلفة في أول مقابلة.

وظلت عائلة الفتاة هادئة، وبعد ذلك اتضح أن العريس لم يكن مخطئا، حيث أنهم قاموا بتبديل العروس الأصلية بأختها الصغرى.

وكانت المشكلة الأساسية تكمن في أن العروس الأصلية لم ينال إعجابها "الفستان" التي أرسله لها أقارب زوجها، لذا رفضت الزواج.

وبالرغم من فشل والديها وأقاربها في إقناعها، وبحلول ذلك الوقت، كان حفل الزفاف قد وصل إلى مكان الحفل ولم توافق العروس الأصلية.

ثم أقنعت عائلتها أختها الصغرى بحضور حفل الزفاف مكان أختها العروس.

ثم اتصل العريس بالشرطة وبعد وصولهم إلى مكان الحفل، الذين اضطروا إلى اصطحاب الجميع إلى مركز الشرطة.

وبعد ذلك نجح ضابط الشرطة ويدعى "سانجيف كومار دوبي" في إقناع الجميع والعروس الأصلية، وبالفعل أقيم حفل الزفاف في مركز الشرطة.

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