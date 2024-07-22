علامات خفية تظهر بعد الأكل تكشف الإصابة بارتفاع القاتل الصامت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

علينا مراقبة أي علامات غريبة تظهر على أجسامنا بعد تناول الطعام، لأنها يمكن أن تكون مؤشر خطر للإصابة بارتفاع في ضغط الدم وما يطلق عليه القاتل الصامت.

ويقول الدكتور إبراهيم سعيد جمعة، استشاري الباطني وسوء التغذية، قد لا تظهر أعراض ارتفاع ضغط الدم بعد الأكل مباشرة، لكن هناك بعض العلامات الخفية التي تشير لوجود مشكلات في الضغط.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن بعض هذه العلامات تتمثل فيما يلي: "الصداع، والدوار، وضيق التنفس والتعب الشديد المصاحب للإرهاق".

وأكد جمعة أن هناك علامات أخرى مصاحبة لارتفاع ضغط الدم تتمثل فيما يلي: احمرار الوجه، وطنين الأذن، والنزيف الأنفي".

لذا نصح عند ملاحظة أي من هذه العلامات بعد الأكل، أو في أي وقت قياس ضغط الدم، للتأكد من أنه طبيعي، والتوجه للطبيب على الفور عند ملاحظة عكس ذلك.

وقدم عدة نصائح أخر للوقاية من ارتفاع ضغط الدم بعد الأكل

التقليل من تناول الملح.

تناول وجبات صغيرة، ومتعددة على مدار اليوم.

تناول الأطعمة الغنية يالبوتاسيوم.

ممارسة الرياضة.

الحفاظ على الوزن صحي.

التحكم في التوتر، والابتعاد عن القلق.

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