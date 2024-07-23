دراسة: تناول الفاكهة المجففة يقلل خطر الإصابة بالسكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة صينية حديثة عن مفاجأة سارة لعشاق الفواكه المجففة، حيث أظهرت أن تناولها باعتدال يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة تصل إلى 60.8%.

وتأتي هذه النتائج عكس المخاوف الشائعة حول محتوى الفواكه المجففة من السكريات الطبيعية، والتي تثير قلق من يرغبون في الوقاية من مرض السكري، وفقا لما جاء في موقع "مديكال نيوز توداي".

اعتمدت الدراسة على بيانات أكثر من 421 ألف شخص، من بينهم أكثر من 61 ألف مصاب بالسكري من النوع 2، كما شملت الدراسة تحليل البيانات الجينية للمشاركين.

أشار باحثون من جامعة "جي آي أوتونغ" الصينية أن الفضل في ذلك إلى احتواء الفواكه المجففة على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، مثل:

الألياف التي تؤدي دورا مهما في التحكم في مستويات السكر في الدم، وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

ومضادات الأكسدة "الفلافونويدات"، وتُعرف بقدرتها على تحسين حساسية الأنسولين، ولها خصائص مضادة للالتهابات

وفسر الباحثون آلية الوقاية التي توفرها الفواكه المجففة باحتوائها على عناصر غذائية ومواد تعمل على تقليل التوتر في الجسم، أو ما يعرف بالإجهاد التأكسدي الذي يُلحق الضرر بالبنكرياس.

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