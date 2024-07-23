الامارات | اكتشاف وسيلة جديدة للمساهمة في علاج السرطان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن اكتشاف فريق من الباحثين بالجامعة بقيادة الدكتور سهام الدين كلداري، أن البروتين المثبط للورم (Par-4) يمكن أن يسبب نوعاً فريداً من موت الخلايا السرطانية يسمى التصلب الحديدي، تحديداً في السرطان الأرومي الدبقي (glioblastoma)، وهو أكثر أنواع سرطان الدماغ شيوعاً وخطورة على البشر، وذلك دون الإضرار بالخلايا السليمة. ومن المتوقع أن يسهم هذا الاكتشاف في تطوير علاجات جديدة لمختلف أنواع السرطان والأمراض التنكسية العصبية التي يصعب علاجها.

وتنشط عملية التصلب الحديدي عن طريق إنتاج مركبات الأكسجين التفاعلية بواسطة الحديد، متبوعةً بعملية أكسدة الدهون، لذلك تلعب هذه العملية دوراً مهماً في تقليص الأورام السرطانية. ويعد دور بروتين «Par-4» في موت الخلايا المبرمج أمراً معروفاً للعلماء، ولكن البحث المشار إليه يشكّل سبقاً علمياً في تأكيد دور هذا البروتين في تحفيز الموت المبرمج من خلال استغلال آلية التصلب الحديدي في أورام الدماغ.

وقال نائب العميد الأول للأبحاث والمدير العام لمعهد الأبحاث في جامعة نيويورك أبوظبي، الأستاذ الدكتور سهام الدين كلداري: «إن اكتشاف فريقنا دور بروتين (Par-4) في حدوث التصلب الحديدي يعد إنجازاً كبيراً في مجال تطوير علاج السرطان. إن تطوير طرق لتنشيط مسارات بديلة لموت الخلايا يوفر فرصاً جديدة لإنشاء علاجات أكثر فاعلية ونجاحاً للسرطان الأرومي الدبقي، وغيره من الأمراض القاتلة والعضالة».